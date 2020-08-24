В Колумбии в перестрелках за сутки погибли 17 человек

Новости Колумбии. 17 человек за сутки погибли в перестрелках в Колумбии. Все три инцидента произошли в преступных районах. Речь идёт в том числе о местах противостояния торговцев наркотиками.

Сейчас власти пытаются установить, были ли убитые представителями одной из групп. Подобные инциденты с применением насилия в стране происходят довольно часто. На минувшей неделе жертвами перестрелки стали восемь человек, за несколько дней до этого ещё пять.