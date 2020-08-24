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В Колумбии в перестрелках за сутки погибли 17 человек

24 августа 2020 07:51
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Новости Колумбии. 17 человек за сутки погибли в перестрелках в Колумбии. Все три инцидента произошли в преступных районах. Речь идёт в том числе о местах противостояния торговцев наркотиками.  

В Колумбии в перестрелках за сутки погибли 17 человек -1

Сейчас власти пытаются установить, были ли убитые представителями одной из групп. Подобные инциденты с применением насилия в стране происходят довольно часто. На минувшей неделе жертвами перестрелки стали восемь человек, за несколько дней до этого ещё пять. 

# Стрельба # Фотофакт

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