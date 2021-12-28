В Колумбии спасли детёныша-альбиноса редкого вида ягуарунди

Новости Колумбии. В Колумбии спасли редкого детеныша ягуарунди-альбиноса. За его жизнь ветеринары боролись несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После получения первичной медицинской помощи редкая дикая кошка будет переведена в заповедник. Ягуарунди – это разновидность пумы, обитающая в Северной и Южной Америке.