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В Колумбии спасли детёныша-альбиноса редкого вида ягуарунди

28 декабря 2021 08:59
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Новости Колумбии. В Колумбии спасли редкого детеныша ягуарунди-альбиноса. За его жизнь ветеринары боролись несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Колумбии спасли детёныша-альбиноса редкого вида ягуарунди-1

После получения первичной медицинской помощи редкая дикая кошка будет переведена в заповедник. Ягуарунди – это разновидность пумы, обитающая в Северной и Южной Америке.

В Колумбии спасли детёныша-альбиноса редкого вида ягуарунди-4

В дикой природе этот вид находится на грани исчезновения из-за разрушения естественной среды обитания и изменения климата.  

# Животные # Фотофакт

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