В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет

Новости Колумбии. Зрелище с приятным ароматом: в Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Зрелище с приятным ароматом: в Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы представить свои яркие работы, десятки флористов со всей страны приехали в небольшой городок Санта-Елена. Место, к слову, выбрано совсем не случайно. Горная местность в этом регионе славится своими цветами. Каждый из мастеров несет на спине композицию из растений в огромный белый шатер, где ее затем оценивают судьи.
Фестиваль цветов, которому уже более 60 лет, – важное событие в культурном календаре Колумбии. Готовятся к этому красочному мероприятию чуть ли не весь год.