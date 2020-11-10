Прямой эфир

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет

10 ноября 2020 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Зрелище с приятным ароматом: в Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет-1

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет-3

Чтобы представить свои яркие работы, десятки флористов со всей страны приехали в небольшой городок Санта-Елена. Место, к слову, выбрано совсем не случайно. Горная местность в этом регионе славится своими цветами. Каждый из мастеров несет на спине композицию из растений в огромный белый шатер, где ее затем оценивают судьи.

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет-6

Фестиваль цветов, которому уже более 60 лет, – важное событие в культурном календаре Колумбии. Готовятся к этому красочному мероприятию чуть ли не весь год.

# Растения и цветы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас
10 ноября 2020 12:51

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас

В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом
10 ноября 2020 09:51

В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом

Выборы президента США: 70% республиканцев сомневаются в честности главной политической гонки
10 ноября 2020 09:25

Выборы президента США: 70% республиканцев сомневаются в честности главной политической гонки