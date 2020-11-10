В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет

Чтобы представить свои яркие работы, десятки флористов со всей страны приехали в небольшой городок Санта-Елена. Место, к слову, выбрано совсем не случайно. Горная местность в этом регионе славится своими цветами. Каждый из мастеров несет на спине композицию из растений в огромный белый шатер, где ее затем оценивают судьи.