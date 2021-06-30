В Колумбии с начала протестов погибли более 50 человек

Новости Колумбии. В Колумбии не утихают антиправительственные протесты. Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта страны. Обошлось без пострадавших. Специалисты уже проводят расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые демонстрации в Колумбии не прекращаются с конца апреля и считаются самыми продолжительными и жестокими в новейшей истории страны. Поводом для акций стала налоговая реформа. Теперь же протестующие выступают против социального неравенства и полицейского насилия.