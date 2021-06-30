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В Колумбии с начала протестов погибли более 50 человек

30 июня 2021 12:14
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Новости Колумбии. В Колумбии не утихают антиправительственные протесты. Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта страны. Обошлось без пострадавших. Специалисты уже проводят расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии с начала протестов погибли более 50 человек-1

Массовые демонстрации в Колумбии не прекращаются с конца апреля и считаются самыми продолжительными и жестокими в новейшей истории страны. Поводом для акций стала налоговая реформа. Теперь же протестующие выступают против социального неравенства и полицейского насилия.

В Колумбии с начала протестов погибли более 50 человек-4

В городах фиксируют акты вандализма и грабежей. Демонстранты громят общественный транспорт, памятники и предприятия. В городе Медельин под удар попал полицейский участок. Активисты забросали его коктейлями Молотова, а затем попытались поджечь здание больницы. С начала протестов в ходе столкновений с полицией по всей стране погибли более 50 человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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