В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек

Новости Колумбии. В Колумбии не утихают массовые беспорядки. Очередная акция против налоговой реформы в Боготе обернулась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты строили баррикады, устраивали поджоги и бросали в сотрудников камни. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

За два дня протестов по всей стране пострадали десятки человек, в том числе более 80 правоохранителей. Задержаны свыше 40 демонстрантов. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре ряда городов.