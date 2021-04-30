В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек

Новости Колумбии. В Колумбии не утихают массовые беспорядки. Очередная акция против налоговой реформы в Боготе обернулась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Колумбии не утихают массовые беспорядки. Очередная акция против налоговой реформы в Боготе обернулась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты строили баррикады, устраивали поджоги и бросали в сотрудников камни. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.
За два дня протестов по всей стране пострадали десятки человек, в том числе более 80 правоохранителей. Задержаны свыше 40 демонстрантов. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре ряда городов.
Жители не согласны с реформой, которая повысит налоги для физических и юридических лиц, а также устранит многие льготы. Демонстранты не уйдут с улиц, пока власти не откажутся от этого проекта.