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В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек

30 апреля 2021 12:37
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Новости Колумбии. В Колумбии не утихают массовые беспорядки. Очередная акция против налоговой реформы в Боготе обернулась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек-1

Демонстранты строили баррикады, устраивали поджоги и бросали в сотрудников камни. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек-4

За два дня протестов по всей стране пострадали десятки человек, в том числе более 80 правоохранителей. Задержаны свыше 40 демонстрантов. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре ряда городов.

В Колумбии протестуют против повышения налогов: пострадали десятки человек-7

Жители не согласны с реформой, которая повысит налоги для физических и юридических лиц, а также устранит многие льготы. Демонстранты не уйдут с улиц, пока власти не откажутся от этого проекта.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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