В Колумбии погибли три школьника при схождении оползня

Новости Колумбии. В Колумбии оползень сошел на школу. В это время в здании находились 22 ребенка, учительница и мать одного из школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство успели выбежать. Кого-то удалось достать из-под завалов. Однако трое детей погибли. Еще трое, в том числе преподавательница, получили телесные повреждения. В спасательной операции участвовали не только специалисты, но и жители окрестных домов. Стоит отметить, что для Колумбии оползни – это обычное явление. Страна расположена в гористой местности, и здесь часто бывают проливные дожди.