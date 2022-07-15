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В Колумбии погибли три школьника при схождении оползня

15 июля 2022 13:25
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Новости Колумбии. В Колумбии оползень сошел на школу. В это время в здании находились 22 ребенка, учительница и мать одного из школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии погибли три школьника при схождении оползня-1

Большинство успели выбежать. Кого-то удалось достать из-под завалов. Однако трое детей погибли. Еще трое, в том числе преподавательница, получили телесные повреждения. В спасательной операции участвовали не только специалисты, но и жители окрестных домов. Стоит отметить, что для Колумбии оползни – это обычное явление. Страна расположена в гористой местности, и здесь часто бывают проливные дожди.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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