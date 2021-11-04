В Колумбии погибли 14 человек из-за оползня, шестеро числятся пропавшими без вести

Новости Колумбии. Число погибших в результате оползня в Колумбии выросло до 14. Еще минимум шесть человек числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Число погибших в результате оползня в Колумбии выросло до 14. Еще минимум шесть человек числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению спасателей, число погибших может возрасти по мере проведения поисково-спасательных работ. Напомним, специалисты достали из-под завалов 11 выживших, двое из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Причиной ЧП стали проливные дожди, которые обрушились на регион.