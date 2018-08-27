В Колумбии из-за низкой явки признан несостоявшимся референдум по борьбе с коррупцией

Новости Колумбии. Референдум по борьбе с коррупцией, прошедший 26 августа в Колумбии, признан несостоявшимся. Причина в очень низкой явке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из необходимого минимума – 12 миллионов человек – свои голоса на референдуме отдали лишь 11 миллионов 600 тысяч жителей. В то же время более 99 % проголосовавших высказались в пользу мер по ужесточению борьбы с коррупцией.