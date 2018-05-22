В Колумбии эвакуировали 25 тысяч человек из-за угрозы затопления

Новости Колумбии. Эвакуация населения проходит в стране: более 25 тысяч человек покидают дома из-за угрозы затопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей начали перевозить во временные убежища после внезапной закупорки одного из тоннелей строящейся гидроэлектростанции. ЧП привело к резкому повышению уровня воды в реке. В регионе действует красный уровень тревоги.