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В Колумбии эвакуировали 25 тысяч человек из-за угрозы затопления

22 мая 2018 12:53
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Новости Колумбии. Эвакуация населения проходит в стране: более 25 тысяч человек покидают дома из-за угрозы затопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии эвакуировали 25 тысяч человек из-за угрозы затопления-1

Жителей начали перевозить во временные убежища после внезапной закупорки одного из тоннелей строящейся гидроэлектростанции. ЧП привело к резкому повышению уровня воды в реке. В регионе действует красный уровень тревоги.

# Природные катаклизмы

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