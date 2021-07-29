В Колумбии акция протеста закончилась жёстким разгоном и задержаниями. Есть раненые

Новости Колумбии. Жестким разгоном и задержаниями завершилась очередная акция протеста в колумбийской Боготе. На улицы города вышли десятки жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений как минимум шестеро сотрудников получили травмы. Задержаны 10 человек, в том числе несовершеннолетние.