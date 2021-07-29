В Колумбии акция протеста закончилась жёстким разгоном и задержаниями. Есть раненые

Новости Колумбии. Жестким разгоном и задержаниями завершилась очередная акция протеста в колумбийской Боготе. На улицы города вышли десятки жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Жестким разгоном и задержаниями завершилась очередная акция протеста в колумбийской Боготе. На улицы города вышли десятки жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митингующие бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений как минимум шестеро сотрудников получили травмы. Задержаны 10 человек, в том числе несовершеннолетние.
Антиправительственные протесты в Колумбии не утихают с конца апреля. Они считаются самыми продолжительными и жестокими в истории страны. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают также против социального неравенства. Многие акции вылились в беспорядки. Десятки жертв и раненых.