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В КНДР заявили, что малейшее столкновение с Южной Кореей может перерасти в тотальную войну

23 ноября 2023 09:36
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КНДР заявила, что усилит армейские подразделения и разместит новое вооружение на границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КНДР заявили, что малейшее столкновение с Южной Кореей может перерасти в тотальную войну-1

Всю ответственность за ухудшение и так накаленных отношений между двумя странами, Пхеньян возложил на Сеул. Накануне он отменил военное соглашение между двумя Кореями в знак протеста против запуска КНДР шпионского спутника. Документ был принят для ликвидации опасности вооруженного конфликта. Теперь, как заявили в Пхеньяне, ситуация находится в неконтролируемом состоянии, а малейшее столкновение может перерасти в «тотальную войну».

# Международная политика # Фотофакт

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