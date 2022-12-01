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В китайском заповеднике поставили фотоловушки. Панда раздумывала полдня, стоит ли ей сделать селфи

01 декабря 2022 10:13
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В Китае там, где панды обитают в дикой природе, появляется все большее число фотоловушек и видеофиксаторов. Они помогают следить за жизнью достаточно любопытных, но необычайно ленивых животных.

В китайском заповеднике поставили фотоловушки. Панда раздумывала полдня, стоит ли ей сделать селфи-1

Они сообразительны и легко вычисляют подсматривающие за ними устройства. Но вот попасть или не попасть в объектив – порой на раздумья уходит по три часа. Так было и в заповеднике провинции Сычуань на юго-западе Китая. Сначала панда спряталась в расщелине дерева и только спустя полдня решилась на селфи.

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