В китайском заповеднике поставили фотоловушки. Панда раздумывала полдня, стоит ли ей сделать селфи

В Китае там, где панды обитают в дикой природе, появляется все большее число фотоловушек и видеофиксаторов. Они помогают следить за жизнью достаточно любопытных, но необычайно ленивых животных.

Они сообразительны и легко вычисляют подсматривающие за ними устройства. Но вот попасть или не попасть в объектив – порой на раздумья уходит по три часа. Так было и в заповеднике провинции Сычуань на юго-западе Китая. Сначала панда спряталась в расщелине дерева и только спустя полдня решилась на селфи.

*На правах рекламы.