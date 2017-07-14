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В китайском торговом центре появились камеры для хранения мужей – фотофакт

14 июля 2017 20:10
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Новости Китая. «Настоящее спасание для женщин, чьи мужья терпеть не могут ходить по магазинам», – многие жительницы Шанхая в восторге от идеи. В одном из торговых центров покупательницам предложили на время шопинга оставлять мужей в специально отведенных местах. Об этом пишет The Paper

В китайском торговом центре появились камеры для хранения мужей – фотофакт -1



«Камеры хранения» представляют собой стеклянную будку, в которой стоит стул, компьютер и приставка с играми 90-х годов. Пока услуга совершенно бесплатна. Как сообщает местная пресса, в будущем все-таки введут небольшую плату.

Впрочем, нововведение восприняли неоднозначно. Мужчины, которые опробовали такой вид досуга, говорят, что идея хорошая, правда, в кабинке не хватает кондиционера.

В китайском торговом центре появились камеры для хранения мужей – фотофакт -3

Будки стали источником шуток в китайских социальных сетях. Судя по комментариям, есть и те, кто не понял, в чем смысл таких «кабинок». «Если мужья приходят в торговый центр, чтобы поиграть в игры, зачем им тогда вообще выходить из дома?» – таким вопросом задаются они.

# Фотофакт # Необычное

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