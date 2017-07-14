В китайском торговом центре появились камеры для хранения мужей – фотофакт

Новости Китая. «Настоящее спасание для женщин, чьи мужья терпеть не могут ходить по магазинам», – многие жительницы Шанхая в восторге от идеи. В одном из торговых центров покупательницам предложили на время шопинга оставлять мужей в специально отведенных местах. Об этом пишет The Paper.





«Камеры хранения» представляют собой стеклянную будку, в которой стоит стул, компьютер и приставка с играми 90-х годов. Пока услуга совершенно бесплатна. Как сообщает местная пресса, в будущем все-таки введут небольшую плату.



Впрочем, нововведение восприняли неоднозначно. Мужчины, которые опробовали такой вид досуга, говорят, что идея хорошая, правда, в кабинке не хватает кондиционера.