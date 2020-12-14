В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото

Новости Китая. Морозы пришли в Китай. Температура воздуха в городе Мохэ опустилась до -44 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако жители и гости страны только рады таким холодам.

Тысячи оригинальных фото появились на страничках их соцсетей. Люди устраивают фейерверки из кипятка – разбрызгивают горячую воду, которая на холоде сразу замерзает.