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В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото

14 декабря 2020 15:01
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Новости Китая. Морозы пришли в Китай. Температура воздуха в городе Мохэ опустилась до -44 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако жители и гости страны только рады таким холодам.  

В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото -1

В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото -3

Тысячи оригинальных фото появились на страничках их соцсетей. Люди устраивают фейерверки из кипятка – разбрызгивают горячую воду, которая на холоде сразу замерзает.  

В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото -6

В китайском Мохэ похолодало до -44. Но жители не унывают и делают вот такие оригинальные фото -8

Мохэ называют китайским арктическим городом. В 1969 году температура там опустилась до -52 градусов.  

# Погода # Фотофакт

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