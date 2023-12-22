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В китайской провинции Шаньдун выпало рекордное количество снега

22 декабря 2023 07:57
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В китайской провинции Шаньдун выпало рекордное количество снега. Высота покрова составила 52 сантиметра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайской провинции Шаньдун выпало рекордное количество снега-1

По данным синоптиков, этот показатель превышает рекорд 2005 года. Необычно холодная погода установилась на востоке КНР в середине прошлой недели. Северные провинции обновили снежные рекорды еще раньше. В отдельных городах температура воздуха опустилась до -30 °C.

# Погода # Новости Китая

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