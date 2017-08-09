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В Китае землетрясение магнитудой 6,6 балла: пострадали жители рухнувшего дома

09 августа 2017 12:06
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Новости Китая. Новое землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло в Китае. На этот раз – на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, есть пострадавшие. Это жители рухнувшего дома. Другие подробности выясняются.

Тем временем, растет число жертв землетрясения в центральной части КНР – в провинции Сычуань. Жертвами бедствия стали уже около 20 человек. 250 пострадали, в том числе иностранцы. Туристы находились в национальном парке, известном своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 8 августа. В результате бедствия разрушены почти 24 тысячи домов. В аэропортах застряли сотни туристов. Вылеты отменены или задерживаются на неопределенное время.

11 снимков, которые проиллюстрируют ужасы стихийного бедствия, обрушившегося на Китай, здесь.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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