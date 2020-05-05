В Китае за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса, в Южной Корее – всего три заболевших

Новости мира. В Китае за последние сутки не выявили ни одного летального исхода от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зафиксирован лишь один случай заражения у мужчины, который недавно прибыл из-за границы.

В Гонконге в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снимают карантинные ограничения. Уже 8 мая начнут открываться бары, спортзалы, кинотеатры и салоны красоты. 27 мая вернутся на учебу старшеклассники.

Положительная динамика наблюдается и в Республике Корея. Там за день зафиксировано наименьшее с февраля количество новых инфицированных – всего три.