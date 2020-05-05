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В Китае за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса, в Южной Корее – всего три заболевших

05 мая 2020 15:52
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Новости мира. В Китае за последние сутки не выявили ни одного летального исхода от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зафиксирован лишь один случай заражения у мужчины, который недавно прибыл из-за границы.

В Китае за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса, в Южной Корее – всего три заболевших -1

В Гонконге в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снимают карантинные ограничения. Уже 8 мая начнут открываться бары, спортзалы, кинотеатры и салоны красоты. 27 мая вернутся на учебу старшеклассники. 

Положительная динамика наблюдается и в Республике Корея. Там за день зафиксировано наименьшее с февраля количество новых инфицированных – всего три.

В Китае за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса, в Южной Корее – всего три заболевших -4

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки все больше стран смягчают карантинные меры. В Финляндии с 14 мая снимут ограничения на выезд за границу. На такой шаг власти пошли с целью поддержания трафика Шенгенской зоны. При этом финнам пока не рекомендуется совершать туристические поездки в другие страны. С июня здесь уже можно будет проводить спортивные мероприятия. Разрешат собираться компаниями до 50 человек. Возобновят работу музеи, театры, бассейны и молодежные центры.

# Коронавирус

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