В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Новости Китая. Снос старых домов в китайском городе Ухань местные власти превратили в настоящее шоу. За десять секунд с лица земли были стерты два десятка многоэтажек. Взрывчатка была заложена в 120 тысяч мест в зданиях.



Сообщается, что на месте снесенных построек построят бизнес-квартал.

Цзя Йоншэнь, руководивший процессом сноса (в интервью CCTV):

Для такого ответственного мероприятия в самом центре города нам было необходимо не только гарантировать успешный конечный результат, но и строго контролировать возможные негативные косвенные последствия взрывов. В принципе, все прошло идеально. Взрывы не нанесли вреда соседним зданиям и проходящей мимо линии метро.