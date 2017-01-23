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В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

23 января 2017 17:05
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Новости Китая. Снос старых домов в китайском городе Ухань местные власти превратили в настоящее шоу. За десять секунд с лица земли были стерты два десятка многоэтажек. Взрывчатка была заложена в 120 тысяч мест в зданиях.

Сообщается, что на месте снесенных построек построят бизнес-квартал.

Цзя Йоншэнь, руководивший процессом сноса (в интервью CCTV):
Для такого ответственного мероприятия в самом центре города нам было необходимо не только гарантировать успешный конечный результат, но и строго контролировать возможные негативные косвенные последствия взрывов. В принципе, все прошло идеально. Взрывы не нанесли вреда соседним зданиям и проходящей мимо линии метро.

# Фотофакт # Взрыв

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