В Китае водитель привлёк людей раскиданными деньгами и на полной скорости въехал в толпу

Новости Китая. Пять человек погибли, 13 пострадали после того, как машина на полной скорости въехала в толпу пешеходов в китайском городе Гуанчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшая на место полиция задержала водителя. Не исключено, что происшествие будет квалифицировано как теракт. По словам очевидцев, перед тем как сбить людей, он разбросал из окна машины деньги, возможно, чтобы привлечь как можно больше жертв. Все обстоятельства трагедии выясняются.