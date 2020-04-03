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В Китае в день памяти усопших проведут церемонию по погибшим в борьбе с коронавирусом

03 апреля 2020 11:42
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Новости Китая. В Китае 4 апреля, в традиционный день памяти усопших, проведут общенациональную церемонию по погибшим в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом

В Китае в день памяти усопших проведут церемонию по погибшим в борьбе с коронавирусом-1

В знак траура будут приспущены все национальные флаги, как в КНР, так и в посольствах, консульствах страны за рубежом. Приостановят все развлекательные мероприятия. В 10 часов утра Китай на 3 минуты погрузится в молчание. В знак скорби прозвучат сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов.

Напомним, с начала эпидемии пневмонией нового типа в Китае заболели более 81 тысячи граждан.

В Китае в день памяти усопших проведут церемонию по погибшим в борьбе с коронавирусом-4

# Коронавирус # Фотофакт

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