В Китае увеличилось количество погибших в результате схода оползня

Количество погибших при оползне в Китае увеличилось до восьми человек. Разбор завалов продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции задействовано более 200 специалистов. Они делают все возможное для поиска пропавших без вести. Оползень сошел в районе города Чжаотун. Из зоны бедствия успели эвакуировать сотни человек.