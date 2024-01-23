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В Китае увеличилось количество погибших в результате схода оползня

23 января 2024 06:57
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Количество погибших при оползне в Китае увеличилось до восьми человек. Разбор завалов продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае увеличилось количество погибших в результате схода оползня-1

В спасательной операции задействовано более 200 специалистов. Они делают все возможное для поиска пропавших без вести. Оползень сошел в районе города Чжаотун. Из зоны бедствия успели эвакуировать сотни человек.

# Природные катаклизмы

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