В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

Новости Китая. Жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны стали 12 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибших оказались заблокированы в автомобилях. Потоками воды их унесло в реку.