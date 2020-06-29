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В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

29 июня 2020 09:20
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Новости Китая. Жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны стали 12 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибших оказались заблокированы в автомобилях. Потоками воды их унесло в реку.

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали-1

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали-3

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали-5

Сильные дожди в регионе спровоцировали наводнения. В зоне повышенного риска оказались почти 10 тысяч человек. Нарушено транспортное сообщение, разрушены десятки зданий, нанесен значительный ущерб сельхозугодьям.

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали-8

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали-10

Покинуть свои дома вынуждены почти 8 тысяч жителей. В регионе работают спасательные бригады.

# Наводнение # Фотофакт

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