В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали
Новости Китая. Жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны стали 12 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибших оказались заблокированы в автомобилях. Потоками воды их унесло в реку.
Сильные дожди в регионе спровоцировали наводнения. В зоне повышенного риска оказались почти 10 тысяч человек. Нарушено транспортное сообщение, разрушены десятки зданий, нанесен значительный ущерб сельхозугодьям.
Покинуть свои дома вынуждены почти 8 тысяч жителей. В регионе работают спасательные бригады.