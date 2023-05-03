В Китае сильное землетрясение: эвакуировали 11 тысяч человек

Новости Китая. 11 тысяч человек были эвакуированы из-за сильного землетрясения на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным подсчетам, в результате стихии пострадало около 3 000 зданий. Для проведения спасательных работ мобилизованы 2 500 специалистов.

Местные власти организовали 34 временных убежища, которые могут принять около 40 тысяч человек. Пока данных о погибших нет. Сообщается о трех пострадавших, которые находятся в больнице. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах от города Баошань, население которого составляет около 935 тысяч человек.