В Китае разбился Boeing 737 с 132 пассажирами на борту

Новости Китая. Авиакатастрофа на юге Китая. Самолет Boeing 737 потерпел крушение в горной местности. На борту были 132 пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели. Авиакомпания эксплуатировала этот самолет с 2015 года. Борт поднялся в небо из Куньмина в 13:15 по местному времени и направлялся в Гуанчжоу. И около 14:20 борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.