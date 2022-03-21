Прямой эфир

В Китае разбился Boeing 737 с 132 пассажирами на борту

21 марта 2022 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Авиакатастрофа на юге Китая. Самолет Boeing 737 потерпел крушение в горной местности. На борту были 132 пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае разбился Boeing 737 с 132 пассажирами на борту-1

На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели. Авиакомпания эксплуатировала этот самолет с 2015 года. Борт поднялся в небо из Куньмина в 13:15 по местному времени и направлялся в Гуанчжоу. И около 14:20 борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме окна повылетали». Жительница Донбасса рассказала о ситуации
21 марта 2022 09:21

«Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме окна повылетали». Жительница Донбасса рассказала о ситуации

По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины
21 марта 2022 06:59

По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации в Украине
21 марта 2022 06:42

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации в Украине