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В Китае растёт интерес к зимним видам спорта. Посмотрите, что вытворяет на сноуборде 3-летняя девочка

14 января 2022 18:50
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Новости Китая. В Китае занимаются подготовкой не только самой зимней Олимпиады, но и перспективными спортсменами на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае растёт интерес к зимним видам спорта. Посмотрите, что вытворяет на сноуборде 3-летняя девочка-1

Зрителей на склоне покорила 3-летняя сноубордистка. Для нее это всего лишь 12-я тренировка, но девочка уже показывает поразительные результаты. Спортсменка готова даже к самым крутым во всех смыслах спускам.  

В Китае растёт интерес к зимним видам спорта. Посмотрите, что вытворяет на сноуборде 3-летняя девочка-4

Интересно, что увлечение малышки передалось и родителям: теперь страсть к сноубордингу разделяет вся семья. И в целом интерес к снежным видам спорта в Китае растет вместе с приближением зимних Олимпийских игр.  

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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