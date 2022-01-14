В Китае растёт интерес к зимним видам спорта. Посмотрите, что вытворяет на сноуборде 3-летняя девочка

Новости Китая. В Китае занимаются подготовкой не только самой зимней Олимпиады, но и перспективными спортсменами на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителей на склоне покорила 3-летняя сноубордистка. Для нее это всего лишь 12-я тренировка, но девочка уже показывает поразительные результаты. Спортсменка готова даже к самым крутым во всех смыслах спускам.