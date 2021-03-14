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В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика

14 марта 2021 13:34
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Новости Китая. В Китае построили необычный отель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его гости могут постоянно наблюдать за белыми медведями, которые находятся в стеклянном вольере. Причем видно зверей из любого гостиничного номера.

В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика-1

Животные живут среди искусственных камней и сосулек в идеальном интерьере.

В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика-4

И пока туристы наслаждаются необычным соседством, организации по защите животных призывают не приезжать в такой отель и держаться подальше от заведений, которые получают прибыль от страданий животных.

# Дикие животные # Фотофакт

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