В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика

Новости Китая. В Китае построили необычный отель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его гости могут постоянно наблюдать за белыми медведями, которые находятся в стеклянном вольере. Причем видно зверей из любого гостиничного номера.

И пока туристы наслаждаются необычным соседством, организации по защите животных призывают не приезжать в такой отель и держаться подальше от заведений, которые получают прибыль от страданий животных.