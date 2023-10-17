Прямой эфир

В Китае панда спасла своего детёныша, который застрял на дереве

17 октября 2023 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай вновь радует забавными видео с участием главных символом Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Панды наслаждаются семейной жизнью на юго-западе страны. Впрочем, на этих кадрах не просто безобидные развлечения, но и целая спасательная операция.

В Китае панда спасла своего детёныша, который застрял на дереве-1

Одна из непослушных дочерей застряла на дереве вниз головой. Мама вместе с сестрой предприняли попытку спустить непослушную на землю. И кстати, продемонстрировали при этом удивительную сплоченность. Когда операция была позади, можно и подурачиться. Собственно, к этому занятию и преступили неуклюжие медвежата. Напомним, в Китае работают более 10 научно-исследовательскими институтов, которые занимаются сохранением гигантских панд.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии начало набирать популярность посещение храмов
17 октября 2023 08:37

В Японии начало набирать популярность посещение храмов

Амазонка обмелела из-за засуха – в реке фиксируется самый низкий за 100 лет уровень воды
17 октября 2023 08:36

Амазонка обмелела из-за засуха – в реке фиксируется самый низкий за 100 лет уровень воды

Монетный двор Британии представил новые денежные единицы
17 октября 2023 08:36

Монетный двор Британии представил новые денежные единицы