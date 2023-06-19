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В Китае объявили жёлтый уровень опасности из-за жары

19 июня 2023 06:20
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В Китае объявили желтый уровень опасности из-за жары. На этой неделе температура может повыситься до 39 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае объявили жёлтый уровень опасности из-за жары-1

Новая тепловая волна уже накрыла северо-запад страны. Местные власти рекомендовали жителям избегать мероприятий на открытом воздухе. А людям, работающим в жарких условиях, принять необходимые защитные меры. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, где уровень угрозы обозначается по мере возрастания синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

# Погода # Фотофакт

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