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В Китае обрушилось здание гостиницы. Погибли 8 человек

13 июля 2021 13:13
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Новости Китая. Растет число жертв обрушения гостиницы в китайской провинции Цзянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших 8 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Трагический инцидент произошел 12 июля.

В Китае обрушилось здание гостиницы. Погибли 8 человек-1

По неизвестным причинам здание частично обрушилось. В момент ЧП внутри находились 23 человека. Пятеро доставлены в больницу.

На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы более 600 человек, а также спецтехника и собаки.

# ЧП # Фотофакт

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