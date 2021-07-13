В Китае обрушилось здание гостиницы. Погибли 8 человек

Новости Китая. Растет число жертв обрушения гостиницы в китайской провинции Цзянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших 8 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Трагический инцидент произошел 12 июля.

По неизвестным причинам здание частично обрушилось. В момент ЧП внутри находились 23 человека. Пятеро доставлены в больницу.

На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы более 600 человек, а также спецтехника и собаки.