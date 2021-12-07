Прямой эфир

В Китае назвали объявленный США бойкот зимней Олимпиады «политической показухой»

07 декабря 2021 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Политическая показуха, шоу и манипуляция. Так в Китае прокомментировали объявленный США дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае назвали объявленный США бойкот зимней Олимпиады «политической показухой»-1

Как заявили в МИД страны, приедут или нет на Игры американские должностные лица, никого не волнует и никому не интересно. И этот пафосно объявленный дипломатический бойкот никак не повлияет на их успешное проведение. А самим США предложили отказаться от политизации спорта. И как точно было замечено, это грандиозное событие для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта во всем мире, и именно они, а не администрация государств, являются главными действующими лицами.

В Китае назвали объявленный США бойкот зимней Олимпиады «политической показухой»-4

Кстати американские спортсмены прилетят в Пекин и будут бороться за олимпийские медали. И за них будут болеть миллионы жителей США. А присоединятся ли к ним на это время политики – вряд ли будет волновать кого-либо в самой Америке.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бельгии прошли демонстрации против закона, который ограничивает рост зарплат
07 декабря 2021 10:30

В Бельгии прошли демонстрации против закона, который ограничивает рост зарплат

Европейскую экономику ждут тяжёлые времена. Из-за цены на газ могут закрыться промышленные предприятия
07 декабря 2021 10:13

Европейскую экономику ждут тяжёлые времена. Из-за цены на газ могут закрыться промышленные предприятия

Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи
07 декабря 2021 09:39

Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи