В Китае назвали объявленный США бойкот зимней Олимпиады «политической показухой»

Как заявили в МИД страны, приедут или нет на Игры американские должностные лица, никого не волнует и никому не интересно. И этот пафосно объявленный дипломатический бойкот никак не повлияет на их успешное проведение. А самим США предложили отказаться от политизации спорта. И как точно было замечено, это грандиозное событие для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта во всем мире, и именно они, а не администрация государств, являются главными действующими лицами.