В Китае назвали объявленный США бойкот зимней Олимпиады «политической показухой»

Новости Китая. Политическая показуха, шоу и манипуляция. Так в Китае прокомментировали объявленный США дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Политическая показуха, шоу и манипуляция. Так в Китае прокомментировали объявленный США дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в МИД страны, приедут или нет на Игры американские должностные лица, никого не волнует и никому не интересно. И этот пафосно объявленный дипломатический бойкот никак не повлияет на их успешное проведение. А самим США предложили отказаться от политизации спорта. И как точно было замечено, это грандиозное событие для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта во всем мире, и именно они, а не администрация государств, являются главными действующими лицами.
Кстати американские спортсмены прилетят в Пекин и будут бороться за олимпийские медали. И за них будут болеть миллионы жителей США. А присоединятся ли к ним на это время политики – вряд ли будет волновать кого-либо в самой Америке.