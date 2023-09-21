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В Китае намерены укреплять связи с США

21 сентября 2023 08:58
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Заместитель председателя КНР Хань Чжэн особо указал на острую потребность в упрочении взаимоотношений и устранении разногласий между Китаем и США. Об этом сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что КНР, как крупнейшее развивающееся государство, движется от быстрого роста к высококачественному прогрессу и продолжит открытое взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами.

Сообщается, что Хань Чжэн будет принимать участие в общих дискуссиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 18 по 23 сентября.

# Международная политика

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