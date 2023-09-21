В Китае намерены укреплять связи с США

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн особо указал на острую потребность в упрочении взаимоотношений и устранении разногласий между Китаем и США. Об этом сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что КНР, как крупнейшее развивающееся государство, движется от быстрого роста к высококачественному прогрессу и продолжит открытое взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами.

Сообщается, что Хань Чжэн будет принимать участие в общих дискуссиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 18 по 23 сентября.