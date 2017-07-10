В Китае начался эксперимент по моделированию жизни на Луне

Новости Китая. Четыре человека проведут в симуляторе два месяца. Условия жизни близкие к лунным. Через 60 дней волонтеров сменит вторая группа, которой предстоит провести в модуле уже 200 дней. Эксперимент позволит ученым понять, что требуется для поддержания жизни человека на Луне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, будет уделено внимание системе, которая позволяет животным и растениям существовать.

Обе группы добровольцев состоят из двух мужчин и двух женщин, все они – сотрудники авиакосмического университета.