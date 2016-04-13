В Китае на общежитие упал башенный кран — погибли минимум 12 человек

Новости Китая. Башенный кран рухнул на общежитие в Китае. Погибли по меньшей мере 12 человек. Около 14 — госпитализированы. Однако количество жертв может ещё возрасти.

Инцидент произошёл на стройплощадке. По предварительным данным, причиной падения металлической конструкции мог стать сильный ветер.

Строительные краны часто представляют собой опасность. Так, накануне кран опрокинулся в канадском Монреале. Погиб один человек. Ещё один в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.