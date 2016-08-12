В Китае на электростанции произошел взрыв: 21 человек погиб

Новости Китая. 21 человек погиб и 5 получили серьезные ранения в результате взрыва на тепловой электростанции в китайском городе Даньянг, провинция Хубей. Причиной аварии стал прохудившийся паропровод высокого давления: именно он, превратил практически всю электростанцию в руины.

Производственные аварии – достаточно частое явление в китайской промышленности. Недобросовестные владельцы предприятий часто пытаются снизить себестоимость своего товара, экономя на безопасности. Власти здесь крайне строги, но исключить технологические катастрофы никак не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.