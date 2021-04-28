В Китае мужчина устроил резню в детском саду. 16 детей получили ранения

Новости Китая. Вооруженный мужчина устроил резню в детском саду китайского города Бэйлю. В результате атаки ранения получили 16 детей и два воспитателя. Как минимум два ребенка в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Вооруженный мужчина устроил резню в детском саду китайского города Бэйлю. В результате атаки ранения получили 16 детей и два воспитателя. Как минимум два ребенка в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы попасть на территорию учреждения, неизвестный перелез через ограду. В момент ЧП малыши играли на площадке. Воспитатели пострадали, когда пытались отбить детей у нападавшего. Подозреваемый задержан. Мотивы его действий неизвестны. На месте работают экстренные службы.