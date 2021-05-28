В Китае мужчина с ножом напал на школьников в подземном переходе

Тема вооруженных нападений продолжает будоражить мир. В китайском Чэньчжоу мужчина с ножом напал на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяжелые ранения получили пятеро детей. Все случилось в подземном переходе. Подозреваемый нанес удары по голове и шее подростков. По предварительным данным, мужчина психически болен.

Вооруженная атака произошла 28 мая под французским Нантом. Неизвестный ворвался в полицейский участок, нанес несколько ножевых ранений сотруднице, забрал у нее табельное оружие, после чего скрылся на автомобиле. Женщина находится в больнице в критическом состоянии. В поисках нападавшего были задействованы более 200 человек, а также кинологи и авиация. В ходе задержания произошла перестрелка. Два жандарма пострадали.