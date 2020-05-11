В Китае мост длиной 16 километров начал вибрировать под машинами

Новости Китая. Жители Гуанчжоу сняли необычное видео. 16-километровый морской мост Хумэнь прогнулся, словно сделан из резины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом по нему ехали десятки автомобилей. После случившегося мост временно закрыли.

После проверки сооружения эксперты заявили, что причиной вибрации могли стать пластиковые аварийные барьеры, которые установили на время ремонта.