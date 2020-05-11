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В Китае мост длиной 16 километров начал вибрировать под машинами

11 мая 2020 15:01
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Новости Китая. Жители Гуанчжоу сняли необычное видео. 16-километровый морской мост Хумэнь прогнулся, словно сделан из резины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае мост длиной 16 километров начал вибрировать под машинами-1

При этом по нему ехали десятки автомобилей. После случившегося мост временно закрыли.

В Китае мост длиной 16 километров начал вибрировать под машинами-4

После проверки сооружения эксперты заявили, что причиной вибрации могли стать  пластиковые аварийные барьеры, которые установили на время ремонта.

В Китае мост длиной 16 километров начал вибрировать под машинами-7

Дорожники утверждают, что вибрация не повлияет на безопасность и долговечность моста.

# Необычное # Фотофакт

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