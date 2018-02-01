В Китае детям пересадили выращенные в лаборатории уши

Новости Китая. Учёные из Китая вырастили уши для пятерых детей с микротией – дефектом развития ушной раковины или её отсутствием.

По данным EBioMedicine, этот эксперимент стал первым в своём роде. Для его проведения были выбраны пятеро детей от 6 до 10 лет. Для создания уха применялась технология 3D-печати. Для выращивания нового хряща в ушной раковине учёные использовали хрящевые клетки пациентов.

За образец бралось здоровое ухо ребёнка. Когда новая ушная раковина была готова, её пересадили детям. Созданное ухо более чем на 90% сохранило свою изначальную форму через 12 недель после пересадки. Весь процесс занял более двух лет.

Учёные считают внешний вид выращенного уха удовлетворительным. Пока данный метод не будет повсеместно использоваться, поскольку необходимы дальнейшие исследования. В ближайшие годы за пациентами с пересаженными ушами будет вестись наблюдение.

Это исследование было одобрено Этическим комитетом больницы пластической хирургии Китайской академии медицинских наук и зарегистрировано в Китайском клиническом судебном реестре, одном из основных регистров Международной клинической регистрационной платформы ВОЗ.

В наше время возможности 3D-принтера вызывают удивление и восхищение.