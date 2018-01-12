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В Китае часть ракеты упала рядом с деревней

12 января 2018 17:21
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Новости Китая. Утром 12 января Китай вывел на орбиту два навигационных спутника.

Как сообщает Синьхуа, спутники были доставлены на ракете Чанчжэн-3B. Она была запущена с космодрома в Сичане. Одна из ступеней ракеты упала неподалёку от населённого пункта.

В Twitter-аккаунте Cosmic Penguin было опубликовано несколько постов на эту тему. Читатели эмоционально прокомментировали короткое видео с горящей частью ракеты.

«Похоже, их не беспокоит токсичность ракетного топлива»,

«Очень впечатляюще и страшно!».

Осенью 2017 года в США самолет приземлился на дорогу.

Он протаранил несколько автомобилей – здесь подробнее.

# Космос

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