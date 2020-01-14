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В Китае автобус с пассажирами провалился под землю

14 января 2020 09:26
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Новости Китая. В результате обширного обвала дороги в городе Синин китайского северо-западной провинции Цинхай погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю-1

Инцидент произошел у автобусной остановки в тот момент, когда люди садились в транспорт. Вместе с дорогой под землю провалился городской автобус. Произошёл взрыв.

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю-4

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю-6

С места происшествия в больницу были доставлены 15 пострадавших. Ещё как минимум четыре человека числятся пропавшими без вести.

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю-9

На месте ЧП работают бригады сотрудников экстренных служб. Они разбирают завалы в поисках выживших. Также специалистам предстоит установить, что стало причиной инцидента.

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю-12

# ЧП # Фотофакт

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