В Китае автобус с пассажирами провалился под землю

Новости Китая. В результате обширного обвала дороги в городе Синин китайского северо-западной провинции Цинхай погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В результате обширного обвала дороги в городе Синин китайского северо-западной провинции Цинхай погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел у автобусной остановки в тот момент, когда люди садились в транспорт. Вместе с дорогой под землю провалился городской автобус. Произошёл взрыв.
С места происшествия в больницу были доставлены 15 пострадавших. Ещё как минимум четыре человека числятся пропавшими без вести.
На месте ЧП работают бригады сотрудников экстренных служб. Они разбирают завалы в поисках выживших. Также специалистам предстоит установить, что стало причиной инцидента.