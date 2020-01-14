В Китае автобус с пассажирами провалился под землю

Новости Китая. В результате обширного обвала дороги в городе Синин китайского северо-западной провинции Цинхай погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у автобусной остановки в тот момент, когда люди садились в транспорт. Вместе с дорогой под землю провалился городской автобус. Произошёл взрыв.

С места происшествия в больницу были доставлены 15 пострадавших. Ещё как минимум четыре человека числятся пропавшими без вести.