В Кишинёве ворота посольства РФ протаранил автомобиль, водителя догнали в соседнем городе

Мужчина въехал в ворота российского посольства в Кишиневе, а после скрылся с места происшествия, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Молдовы.

Водитель протаранил ограждение посольства утром в четверг, 2 августа. Сообщается, что для совершения противоправного действия мужчина использовал личный автомобиль, а после скрылся. Авто, в котором находился злоумышленник, сотрудникам спецслужб удалось обнаружить на подъезде к другому городу. Водитель не реагировал на требования полиции остановиться.

До задержания злоумышленник во время движения успел разбить два автомобиля. Сообщается, что никто не погиб. Обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются.