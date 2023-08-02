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В Кишинёве ворота посольства РФ протаранил автомобиль, водителя догнали в соседнем городе

02 августа 2023 09:30
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Мужчина въехал в ворота российского посольства в Кишиневе, а после скрылся с места происшествия, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Молдовы. 

Водитель протаранил ограждение посольства утром в четверг, 2 августа. Сообщается, что для совершения противоправного действия мужчина использовал личный автомобиль, а после скрылся. Авто, в котором находился злоумышленник, сотрудникам спецслужб удалось обнаружить на подъезде к другому городу. Водитель не реагировал на требования полиции остановиться. 

До задержания злоумышленник во время движения успел разбить два автомобиля. Сообщается, что никто не погиб. Обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются. 

# общество

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