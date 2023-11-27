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В Киеве заявили, что не подпишут мирное соглашение с РФ без репараций

27 ноября 2023 14:55
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Заместитель министра юстиции Ирина Мудра сообщила, что Киев не пойдет на заключение мирного договора с Москвой без выплаты репараций. Об этом пишет РИА Новости.

Она заявила, что союзники Украины не снимут санкций против России, если та не заплатит репарации. Москва заявляет, что всегда была открыта к общению с Киевом, но украинские официальные власти законодательно запретили переговоры.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России приоритетом является выполнение целей специальной операции, а мирное решение проблемы возможно только при учете новых реалий.
 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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