В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Новости Украины. Сейчас их допрашивают оперативники. Детали расследования пока не раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покушение на депутата совершено 1 декабря. Преступники обстреляли автомобиль политика. В результате пуля попала в его трехлетнего сына. Медики пытались спасти мальчика, однако безуспешно: ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.