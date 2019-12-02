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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

02 декабря 2019 19:13
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Новости Украины. Сейчас их допрашивают оперативники. Детали расследования пока не раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата-1

Покушение на депутата совершено 1 декабря. Преступники обстреляли автомобиль политика. В результате пуля попала в его трехлетнего сына. Медики пытались спасти мальчика, однако безуспешно: ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата-4

# Убийство # Фотофакт

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