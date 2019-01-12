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В Киеве в торговом центре прогремел взрыв

12 января 2019 17:52
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Новости Украины. В Киеве в торговом центре прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел при проведении ремонтных работ в здании.

В Киеве в торговом центре прогремел взрыв-1

В Киеве в торговом центре прогремел взрыв-3

По словам свидетелей, один из строителей решил проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Мужчина зажег дымовую шашку, и она взорвалась у него в руке. Пострадавшего доставили в больницу. Остальные рабочие были эвакуированы.

Посетителей в торговом центре не было. Правоохранительные органы проводят проверку по факту взрыва.

В Киеве в торговом центре прогремел взрыв-6

# Взрыв # Фотофакт

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