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В Киеве усиливают карантин. Закрывают все школы, общественный транспорт – только по пропускам

05 апреля 2021 07:20
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Многие страны мира усиливают ограничения из-за COVID-19. В Молдавии разрешили использовать армию во время ЧП из-за пандемии. В Панаме вводят более строгие правила из-за обнаружения в стране бразильского штамма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве усиливают карантин. Закрывают все школы, общественный транспорт – только по пропускам-1

Усиливают карантин с 5 апреля и в Киеве. В столице Украины закрывают все школы и детские сады. Общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам пассажиров – перевозить только работников предприятий жизненно необходимой инфраструктуры.

Работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу или, если есть возможность, предоставить отпуска. Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или навынос. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

# Коронавирус # Фотофакт

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