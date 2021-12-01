В Киеве тысячи предпринимателей вышли на марш протеста из-за налогового законодательства

Новости Украины. В центре Киева сегодня, 1 декабря, тысячи предпринимателей вышли на марш протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции недовольны новым налоговым кодексом. По мнению бизнеса, новый документ снизит деловую активность. Многие предприниматели из-за нововведений будут вынуждены закрыться. Протестующие требуют, чтобы такие решения правительство принимало с учетом их мнения. Но, очевидно, там людей не слышат. Акции протеста представителей малого бизнеса проходят уже несколько месяцев.