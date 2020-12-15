В Киеве протесты переросли в столкновения с полицией. Люди начали устанавливать палатки на улице

Новости Украины. В Киеве в ходе массового протеста предпринимателей начались столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что пострадали 40 правоохранителей.

Митингующие заявили, что акция будет продолжаться до выполнения всех их требований, а затем начали устанавливать палатки. Попытка остановить демонстрантов завершилась потасовкой, в ход пошел перцовый газ. В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса

Сотни человек выступают против жестких карантинных ограничений для бизнеса, которые намерены ввести с 8 по 20 января. Кроме того, они в очередной раз требуют принять законопроект об упрощенном налогообложении.