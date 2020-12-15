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В Киеве протесты переросли в столкновения с полицией. Люди начали устанавливать палатки на улице

15 декабря 2020 14:53
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Новости Украины. В Киеве в ходе массового протеста предпринимателей начались столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что пострадали 40 правоохранителей.

В Киеве протесты переросли в столкновения с полицией. Люди начали устанавливать палатки на улице-1

Митингующие заявили, что акция будет продолжаться до выполнения всех их требований, а затем начали устанавливать палатки. Попытка остановить демонстрантов завершилась потасовкой, в ход пошел перцовый газ.

В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса

В Киеве протесты переросли в столкновения с полицией. Люди начали устанавливать палатки на улице-4

Сотни человек выступают против жестких карантинных ограничений для бизнеса, которые намерены ввести с 8 по 20 января. Кроме того, они в очередной раз требуют принять законопроект об упрощенном налогообложении.

В Киеве протесты переросли в столкновения с полицией. Люди начали устанавливать палатки на улице-7

От здания Верховной Рады митингующие подошли к офису президента, а затем спустились на Майдан Незалежности. В центр города стягивают дополнительные отряды полиции.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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