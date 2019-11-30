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В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

30 ноября 2019 13:29
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Новости Украины. Дерзкое ограбление в Киеве: взорвано отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка-1

Инцидент произошел в Днепровском районе украинской столицы, когда финансовое учреждение еще не открылось. Целью грабителей был банкомат, около которого они и заложили заряд.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка-4

Однако взрыв был настолько мощным, что разнесло почти все отделение. Внутри банка осыпался потолок, разрушился фасад здания. После этого злоумышленники забрали из банкомата все кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка-7

На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливается точная сумма ущерба.

# Нападение # Фотофакт

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