В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

Новости Украины. Дерзкое ограбление в Киеве: взорвано отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в Днепровском районе украинской столицы, когда финансовое учреждение еще не открылось. Целью грабителей был банкомат, около которого они и заложили заряд.

Однако взрыв был настолько мощным, что разнесло почти все отделение. Внутри банка осыпался потолок, разрушился фасад здания. После этого злоумышленники забрали из банкомата все кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.