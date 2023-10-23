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В Киеве придумали, как получить очередной транш от Евросоюза

23 октября 2023 07:50
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Новости Украины. В Киеве придумали, как получить очередной транш от Евросоюза. В стране намерены подготовить план реформирования и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве придумали, как получить очередной транш от Евросоюза-1

Представить его необходимо уже в этом году. Тогда можно будет рассчитывать на 50 миллиардов евро от западных партнеров. В Киеве уже началась работа с документами. Об этом сообщил замминистра экономики Украины. Финальная версия плана будет готова в декабре.

# Международная политика # Фотофакт

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