В Киеве пожаловались на «предательство» США из-за транзита газа

О предательстве США заявили в Киеве. Циничным поведение Штатов в связи с газовым вопросом назвал директор телеканала «Наш» Владимир Грановский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что главной целью США было раздуть тему с «Северным потоком – 2», чтобы газ продолжал поступать в Европу, но только не через Украину. По мнению медиаменеджера Грановского, американцы сработали цинично и подло. Используя грязные пиар-технологии, нагнетали страх в мире ради собственной выгоды – получить условно треть рынка газа в Европе по цене в полторы тысячи долларов.