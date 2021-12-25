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В Киеве пожаловались на «предательство» США из-за транзита газа

25 декабря 2021 12:27
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О предательстве США заявили в Киеве. Циничным поведение Штатов в связи с газовым вопросом назвал директор телеканала «Наш» Владимир Грановский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Киеве пожаловались на «предательство» США из-за транзита газа-1

Он отметил, что главной целью США было раздуть тему с «Северным потоком – 2», чтобы газ продолжал поступать в Европу, но только не через Украину. По мнению медиаменеджера Грановского, американцы сработали цинично и подло. Используя грязные пиар-технологии, нагнетали страх в мире ради собственной выгоды – получить условно треть рынка газа в Европе по цене в полторы тысячи долларов.  

# Международная политика # Владимир Грановский # Фотофакт

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